mouz früh raus : Ninjas in Pyjamas toppt Gruppe B der ESL Pro League in CS:GO

NiP um Fredrik „REZ“ Sterner führt vor Ence und G2 die Gruppe B der CS:GO-Liga ESL Pro League an. Foto: Adela Sznajder/ESL Gaming/dpa

Köln Ninjas in Pyjamas hat sich den ersten Platz in der Gruppe B der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Pro League gesichert. Die neuen Aufstellungen von mousesports und FaZe kommen dagegen weiterhin nicht in Fahrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nur gegen G2 musste NiP eine Niederlage einstecken, die Entscheidung über das Weiterkommen fiel dennoch erst am letzten Spieltag. Im Duell um den ersten Platz siegte das schwedische Team gegen Team Vitality aber klar mit 2:0 (16:14; 16:5). Vitality hätte für die Playoffs selbst einen klaren 2:0-Sieg gebraucht, um noch vor NiP zu ziehen.

Auch G2 Esports war in guter Verfassung, musste am Ende aber zwei unpassende Niederlagen einstecken. Das finnische Team Ence, mit drei Siegen überraschenderweise auf dem zweiten Platz der Gruppe, nahm G2 als klarem Favoriten eine Serie ab.

Mouz siegte am letzten Spieltag zwar mit 2:0 (16:6; 16:12) gegen G2, für beide Teams ist das Ergebnis aber unwichtig: G2 stand bereits sicher in den Playoffs, mouz war mit vier Niederlagen schon raus. Auch FaZe Clan um den ehemaligen mousesports-Ansager Finn „karrigan“ Andersen ist ausgeschieden. Trotz eines Sieges am letzten Spieltag gegen Ence konnte das Team zuvor mit mouz nur den Letzten schlagen.