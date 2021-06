Vorrunde in Kiew : Nigma und Vici passieren Wildcard-Phase beim Dota Animajor

Vorrunde in Kiew

Das Studio des Dota 2 Animajor in Kiew. Foto: Riot Games/dpa

Kiew Team Nigma und Vici Gaming haben es erfolgreich durch die Wildcard-Phase des Dota 2 Animajors geschafft. Für die vier anderen teilnehmenden Teams, inklusive Team Secret und den Gewinnern des letzten Majors, Invictus Gaming, ist der Wettkampf nach der zweitätigen Vorphase bereits vorbei.

In der ersten Turnierphase des Majors spielten zwei westeuropäische, zwei chinesische, ein osteuropäisches und ein südostasiatisches Team um zwei Plätze in der Gruppenphase. Der erste Spieltag war durch viele 1:1-Ergebnisse geprägt. Nigma konnte sich mit 2:0 gegen ASM.Gambit durchsetzten, wurde aber auch mit 2:0 von IG geschlagen.

Am zweiten Spieltag hob sich Vici mit zwei 2:0-Siegen klar vom Rest des Feldes ab und sicherte sich so den ersten von zwei Plätzen in der Gruppenphase. Nigma erreichte ein weiteres 2:0, konnte aber auch wegen eines Server-Crashs, der die Turnierorganisatoren WePlay zu einer Wiederholung zwang, nur ein 1:1 gegen Team Secret erzielen.