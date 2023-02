CS:GO-Turnierserie für Frauen : Nigma Galaxy holt vierten Titel auf ESL Impact Katowice

Kattowitz- Mit einem 2:0 im Finale der ESL Impact Katowice setzt Nigma Galaxy die eigene Siegesserie in CS:GO-Frauenturnieren fort. Den polnischen Spielerinnen von Navi Javelins half auch der Heimvorteil nicht.

Nigma ist Seriensieger in CS:GO-Turnierserie

In der 2022 gegründeten ESL-Impact-Turnierserie hatte Nigma Galaxy zuvor dreimal triumphiert. Sowohl das getrennte Turnier auf der Dreamhack Valencia als auch die ersten beiden Saisons gingen an die osteuropäische Aufstellung. Während der Finalgegner dort stets Furia lautete, besiegte Nigma den brasilianischen Rivalen nun bereits im Halbfinale.

Nach einem guten Start benötigte Navi nur noch zwei Runden zum Ausgleich in der Serie, verspielte den Vorsprung aber noch. Mit einem Sieg in der zweiten Verlängerung machte Nigma Galaxy am Ende den vierten große Turniersieg in Folge perfekt.