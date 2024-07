Länderspiel Niederlage für Volleyballer bei Olympia-Generalprobe

Die Volleyballer starten am Samstag (9.00 Uhr) gegen Japan ins olympische Turnier. Weitere Vorrundengegner sind am 30. Juli (13.00 Uhr) die USA und am 2. August (9.00 Uhr) Argentinien. Die Gruppenersten und - zweiten qualifizieren sich sicher für das Viertelfinale, dazu kommen die beiden besten Gruppendritten weiter. Das DVV-Team ist erstmals seit 2012 wieder bei Olympia dabei, die bislang einzige deutsche Medaille gab es 1972 durch den zweiten Platz der DDR-Auswahl.