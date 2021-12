Corona-Fälle : „Nicht richtig“: Anderson bei Darts-WM-Fortsetzung skeptisch

London Auch der schottische Ex-Weltmeister Gary Anderson hat sich skeptisch über eine sofortige Fortsetzung der Darts-WM im neuen Jahr geäußert.

„Für mich ist das nicht richtig. Es wird so viel Durcheinander in der Weltrangliste geben in den nächsten Monaten“, sagte „The Flying Scotsman“, wie Anderson genannt wird, nach seinem packenden 4:3-Sieg gegen den Engländer Ian White in den Katakomben des Alexandra Palace von London.