Paralympics in Paris „Nicht abrufen können“: Enttäuschung nach Tischtennis-Silber

Die Silbermedaillen werden die beiden Spieler von Borussia Düsseldorf daher auch feiern. Danach will sich das Duo auf den Einzelwettbewerb konzentrieren. Der 28 Jahre alte Baus holte vor drei Jahren bei den Paralympics in Tokio in der Klasse fünf Gold, Schmidberger in Klasse drei Silber. „Jetzt können wir den Fokus auf die Einzelwettbewerbe legen. Das Turnier ist erst halb vorbei“, erklärte der 33 Jahre alte Schmidberger.