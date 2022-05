Turnen : Nguyen: Vielleicht „mein letzter internationaler Wettkampf“

Turn-Ass Marcel Nguyen nimmt im Münchner Olympiastadion an einer Pressekonferenz für die European Championships teil. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Turn-Ass Marcel Nguyen denkt vor den European Championships im August in München über sein Karriereende nach.

„Es könnte durchaus sein, dass es mein letzter internationaler Wettkampf ist“, sagte der 34-Jährige in München. Nguyen, der bei den Olympischen Spielen 2012 in London jeweils Silber im Mehrkampf und am Barren gewonnen hatte, hatte immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen.