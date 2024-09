National Football League NFL-Saisonstart: Das Wichtigste vor dem ersten Spiel

Ja, das dritte Jahr in Serie macht die NFL in Deutschland Station. Am 10. November spielen die New York Giants in München gegen die Carolina Panthers. Gut möglich also, dass in Jakob Johnson dann auch erstmals ein deutscher Profi bei einem NFL-Spiel in Deutschland auf dem Feld steht. „Das wäre ein cooler Moment. Aber jetzt ist erst mal wichtig, dass ich mich an die Organisation gewöhne und die nächsten Wochen ins Team finde. Wenn es dann im November soweit ist, dann soll es so sein“, sagte Johnson der Deutschen Presse-Agentur. Das Spiel ist bereits ausverkauft, Rückläufer könnten aber wieder auf den Markt kommen.