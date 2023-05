America Football NFL mit zwei Spielen zu Gast in Frankfurt

Frankfurt/Main · Der Super-Bowl-Champion aus Kansas City spielt am 5. November in Frankfurt am Main gegen die Miami Dolphins. Eine Woche später kommt es im Stadion von Eintracht Frankfurt zum Duell zwischen den New England Patriots mit den Indianapolis Colts.

10.05.2023, 13:07 Uhr

Zwei NFL-Spiele in Frankfurt: Chiefs gegen Dolphins und Patriots gegen Colts. Foto: Sven Hoppe/dpa

Die NFL bestätigte damit die seit Monaten wabernden Gerüchte, dass Frankfurt gleich zwei Hauptrundenspiele der besten Football-Liga der Welt ausrichten wird. „Die Begegnungen in Deutschland werden den Fans im November zwei ausgesprochen spannende Spiele bieten“, sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth laut Mitteilung. Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes hatten den Titel im Februar gegen die Philadelphia Eagles gewonnen. Das erste Hauptrundenspiel in Deutschland war im vergangenen Herbst das Duell der Tampa Bay Buccaneers mit den Seattle Seahawks in München. Das Interesse an der Partie und die Stimmung in der Arena des FC Bayern München hatten Spieler wie Quarterback-Superstar Tom Brady und NFL-Verantwortliche wie Liga-Boss Roger Goodell nachhaltig beeindruckt. Bei den Colts stand der Reutlinger Marcel Dabo in der vergangenen Saison im Trainingskader. Der Abwehrspieler ist über das Förderprogramm für internationale Talente in die National Football League gekommen und will sich im Sommer für einen festen Kaderplatz bei den Colts empfehlen. © dpa-infocom, dpa:230510-99-634274/2

(dpa)