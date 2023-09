League of Legends Neues Format in der LEC - hat es funktioniert?

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Publikumszahlen der Plattform „escharts.com“ zufolge deutlich gesunken. Während die Sommer-Saison 2022 im Durchschnitt rund 212.000 Menschen sahen, schalteten bei Sommer-Saison und Season Finals 2023 nur 193.000 Menschen ein - ein Rückgang von rund 19.000. Auch die Zahl der zugesehenen Stunden („hours watched“) pro gesendeter Stunde im Jahresdurchschnitt ist gesunken. Zum Höhepunkt, dem Finalspiel in Montpellier, haben dieses Jahr in der Spitze 655.000 Menschen eingeschaltet, beim Finale in Malmö 2022 waren es noch 732.000.