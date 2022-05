Rennen in St. George : Neuer Ironman-Champion und Frodenos „Hassliebe“

St. George Im Oktober will Jan Frodeno wieder dabei sein. Ein spektakuläres Duell der Gegensätze bahnt sich an. Auch Patrick Lange zieht erstmal den Hut vor dem neuen Champion Kristian Blummenfelt.

„Er lebt und liebt diesen Sport komplett. Er hat definitiv diesen Schalter im Kopf.“ Dominant, willensstark, reifer als er selbst in dem Alter gewesen sei, so beschreibt der Titelträger der Jahre 2015, 2016 und 2019 den Champion des Jahres 2021 nach dessen Triumph bei der Nachhol-WM am Samstag in St. George. „Ich bin mal sehr gespannt, wie es eines Tages endet, wenn wir hoffentlich mal schaffen, aufeinanderzutreffen“, sagte Frodeno, zugeschaltet zur Übertragung bei sportschau.de.

Blummenfelts Motto ist so simpel wie zutreffend: „Verlieren tut mehr weh.“ Also gewinnt der Norweger einfach. So wie bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr. So wie um den WM-Titel über die Kurzdistanz. So wie bei seinem Ironman-Debüt - übrigens in Weltbestzeit. So wie bei seiner ersten Ironman-Weltmeisterschaft, als er mit einer Marathonzeit von 2:38:01 Stunden die Konkurrenz düpierte und insgesamt 7:49:16 Stunden für die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen benötigte.