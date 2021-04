Vorzeitiger Sieg : Nepomnjaschtschi fordert Carlsen um Schach-WM

Jekaterinburg Magnus Carlsen grüßte seinen Herausforderer schon mal launig via Twitter. Beim Duell um die WM-Krone muss der Schachweltmeister dann aber ernsthaft mit seinem Freund Jan Nepomnjaschtschi rechnen.

Nun hat sich der Russe in Jekaterinburg bereits vor der letzten Runde als WM-Herausforderer durchgesetzt. Seine Glückwünsche übermittelte ihm Carlsen auf Twitter mit einem Kalauer: „Time to say Dubai“. Das Emirat Dubai ist vom 24. November an Austragungsort ihres mit zwei Millionen Euro dotierten Titelkampfes über 14 Partien.