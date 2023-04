Weltmeisterschaft in Astana Nepomnjaschtschi bei Schach-WM auf Titelkurs

In der mit 75 Zügen bislang längsten Partie einigten sich 32-jährige Russe und der Chinese Ding Liren (30) in Astana in der neunten Runde auf ein Remis. Nepomnjaschtschi führt mit 5:4 Punkten. Nach einem Ruhetag wird der auf maximal 14 Partien angesetzt angesetzte Titelkampf am Sonntag fortgesetzt.