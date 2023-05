Gamerlegion profitiert von Aus Navi und G2 Esports verpassen Playoffs in Blast CS:GO Major

Der erste große Name fiel am Montag, als G2 knapp in der vierten Runde gegen Fnatic ausschied. „Es war ein Spiel unter hohem Druck. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben“, sagte G2-Starspieler Nikola „NiKo“ Kovac, der vor dem Wechsel zu „Counter-Strike 2“ ohne Major-Titel dasteht, im Interview nach dem Spiel.