Auch Ence und Spirit stark : Navi und FaZe mit Mühe im Halbfinale des CS:GO-Majors

Antwerpen Mit Navi und FaZe Clan haben sich zwei der Topfavoriten beim PGL „Counter-Strike: Global Offensive“-Major im Viertelfinale durchgesetzt. Auch die Außenseiter Ence und Team Spirit spielen in Topform.

Auch für FaZe ging es gegen Ninjas in Pyjamas in eine dritte Karte. Das Team ließ auf dieser jedoch kein Comeback zu, und machte den Einzug in die nächste Runde mit 2:1 (16:10; 13:16; 16:8) perfekt.