Südamerikaner überraschen Navi sichert gegen FaZe Gruppensieg in CS:GO ESL Pro League

Als klare Favoriten hatten FaZe und Navi die Playoff-Qualifikation schon am Donnerstag gesichert. Am Sonntag kam es im Upper-Bracket-Finale zum direkten Duell, in dem es relativ deutlich wurde. Die erste Karte gewann Navi klar mit 16:4, und sicherte sich mit Nuke nach einer starken Endphase die zweite Karte mit 16:13.