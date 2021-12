2:1 im Finale gegen Gambit : Navi holt Blast World Final zum CS:GO-Saisonabschluss

Kopenhagen Kein Weg geht vorbei an Navi: Im Finale des Blast Premier World Final schlägt das Team Gambit überzeugend mit 2:1. Liquid und Vitality, bei denen Spielerwechsel anstehen, verabschieden sich stark.

Auch im letzten großen Counter-Strike-Turnier des Jahres ging am Ende kein Weg vorbei an Major-Gewinner Natus Vincere. Im Finale triumphierte das derzeit wohl beste Team der Welt gegen Gambit mit 2:1 (11:16; 16:11; 16:6).

„Ich bin stolz, obwohl wir uns im Turnier nicht in Bestform gezeigt haben, und anfangs sehr gewackelt haben“, sagte Navi-Star Oleksandr „s1mple“ Kostyliw im Interview nach dem Spiel. „Aber am Ende sind wir alle aufgewacht, und es fühlt sich gut an, so zu gewinnen.“