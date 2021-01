Darts-Star : Nächster Rückschlag für van Gerwen: Niederlage beim Masters

Milton Keynes Für Darts-Star Michael van Gerwen hat die neue Spielzeit 2021 gleich mit einer Enttäuschung begonnen. Der 31 Jahre alte Niederländer verlor sein Auftaktmatch beim Masters in Milton Keynes mit 9:10 gegen Jonny Clayton aus Wales.

Für van Gerwen, der nach der WM seinen Ranglistenplatz eins an den neuen Weltmeister Gerwyn Price verlor, ist es ein Fehlstart in die Saison, in der er zurück an die Darts-Spitze möchte. Der Waliser Price hatte zum Auftakt keine Probleme, er besiegte Joe Cullen aus England mit 10:3. Am Sonntag werden Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel ausgetragen. Deutsche Teilnehmer sind nicht dabei.