Nationenliga Nächster Dämpfer für Olympia-Hoffnung von Volleyballerinnen

In den vorherigen vier von insgesamt zwölf Vorrunden-Spielen hatten die Deutschen unter dem neuen Bundestrainer Alexander Waibl mit drei Niederlagen den großen Vorsprung von Kanada und den Niederlanden nicht verkleinern können. Ein Sieg gegen die Türkei, die vor der Partie Nummer eins der Welt war, hätte besonders viele Punkte eingebracht. Am Donnerstag (23.00 Uhr/MESZ) geht es in der nächsten Partie für die Deutschen gegen den direkten Konkurrenten aus Kanada.