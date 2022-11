Transatlantik-Regatta : Nach Verschiebung: Route du Rhum mit Segler Herrmann startet

Saint-Malo 138 Solosegler sind zur zwölften Ausgabe der Transatlantik-Regatta Route du Rhum von Saint-Malo in Frankreich aus aufgebrochen. Unter ihnen sind auch der Hamburger Boris Herrmann und die Deutsch-Französin Isabelle Joschke.

Ursprünglich hatte der Segelklassiker bereits am 6. November beginnen sollen. Schwere Sturmwarnungen hatten die Organisatoren zur dreitägigen Verschiebung bewogen. Nun startete das Feld mit 131 Solisten und sieben Skipperinnen bei besten Bedingungen und aufgewühlter See. Für Herrmann ist es die Solo-Premiere mit seinem Boot „Malizia - Seaexplorer“. „Wir haben alles getan, was möglich war, um das neue Boot so zuverlässig und schnell wie möglich zu machen“, sagte Herrmann kurz vor dem Start.