Rainbow Six: Siege Nach Sieg gegen G2: Virtus.pro bestes europäisches R6-Team

Mit ihrem Finaleinzug am Montagabend sicherten sich beide Mannschaften bereits einen Platz unter den besten 16 Teams des Kopenhagen-Majors, das vom 24. April bis 7. Mai in der dänischen Hauptstadt stattfindet. Dank ihres Siegs gegen G2 kehren mit Virtus.pro vier Fünftel des ehemaligen Team Empire erstmals seit ihrem Einzug ins Finale des Six Invitational 2022 wieder auf die internationale Bühne zurück.