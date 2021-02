League of Legends : Nach schlechtem Start in die LEC: Astralis wechselt Midlaner

Nach schlechtem Start in die LEC: Astralis wechselt Midlaner

League of Legends

Kopenhagen Nach einem miserablen Saisonstart wechselt Tabellenschlusslicht Astralis den Midlaner seines Teams in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC aus. Erlend „Nukeduck“ Holm trete aus persönlichen Gründen zurück, hieß es in einer Mitteilung des Teams.

An dessen Stelle trete Felix „MagiFelix“ Boström, der bis November bei Fnatics Nachwuchsteam spielte. „Er ist bereits in Kopenhagen angekommen und hat sich seinen Teamkollegen in der Vorbereitung für die kommenden LEC-Matches angeschlossen“, hieß es. Der Vertrag laufe vorerst bis zum 31. März. Wann Nukeduck zurückkehre, sei noch unklar.