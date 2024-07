Olympische Turn-Wettbewerbe Nach Muskelverletzung: Dauser in Paris nur an zwei Geräten

Fünf Wochen nach seiner schweren Oberarm-Verletzung wird Barren-Weltmeister Lukas Dauser bei den Olympischen Spielen in Paris nur ein reduziertes Programm absolvieren. Bei der Qualifikation am Samstag für die Finals mit der Mannschaft sowie allen Einzelentscheidungen tritt der 31-jährige Unterhachinger nur an seinem Spezialgerät und am Boden an. „Ich bin froh, dass das jetzt alles gut verlaufen ist und ich am Boden und am Barren einsatzbereit bin. Das ist das Maximale, mehr kann ich nicht machen“, sagte Dauser.