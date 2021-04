Ringen : Nach EM-Aus: Ringer Stäbler überdenkt Olympia-Vorbereitung

Musberg Der deutsche Ausnahmeringer Frank Stäbler wird seine Olympia-Vorbereitung nach der enttäuschenden EM in Warschau womöglich umstellen.

Stäbler war bei den kontinentalen Meisterschaften in Warschau überraschend schon im ersten Kampf ausgeschieden. Anders als bei Olympia, wo er in drei Monaten in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm starten wird, war er in der polnischen Hauptstadt im 72-Kilo-Limit auf die Matte gegangen - und erlebte als einer der Mitfavoriten gegen den Türken Selcuk Can eine böse Überraschung.