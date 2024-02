Schwimm-WM in Katar Nach Bronze: Märtens und Gose weiter gut drauf

Gut 15 Stunden nach seiner Bronzemedaille über die doppelte Distanz schlug der 22-Jährige in Doha nach 1:45,74 Minuten an und setzte sich damit direkt vor seinem deutschen Nationalteamkollegen Rafael Miroslaw durch, der ebenfalls weiterkam. Der 400-Meter-Wettkampf steckte Märtens noch in den Knochen. „Es fühlt sich sehr hart an. Das Rennen war nicht so locker“, sagte er. „Bei dem Feld muss man schon All-In gehen. Da kann man nicht viel pokern.“