WM in London Muskelmann und Paradiesvogel: Die Favoriten der Darts-WM

„Cool Hand Luke“ ist der mit Abstand beste Spieler des Jahres. Seit der vergangenen WM hat er mehr als doppelt so viel Preisgeld als jeder andere Profi eingespielt. Humphries gewann zuletzt den Grand Prix, den Grand Slam und die Players Championship Finals und ist deshalb WM-Topfavorit. Experte Elmar Paulke ist trotzdem skeptisch. „Er wird es nicht schaffen bei der WM. So einfach ist das Leben nicht, so einfach ist Sport auch nicht, dass ich alles gewinne“, prognostizierte Paulke.