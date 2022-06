Beachvolleyball-WM : Müller/Tillmann ungeschlagen in die K.o.-Runde

Rom Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei der Beachvolleyball-WM in Rom ungeschlagen die K.o.-Runde erreicht. Zum Abschluss der Vorrunde gewannen die Hamburgerinnen in der Gruppe I auch ihr drittes Spiel.

Dagegen mussten die ebenfalls in Hamburg trainierenden Sandra Ittlinger und Isabel Schneider ihre erste Niederlage hinnehmen, stehen aber dennoch als Zweite der Gruppe K sicher in der Runde der letzten 32. Sie unterlagen den Europameisterinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner mit 0:2 (19:21, 15:21). Die Schweizerinnen blieben in der Vorrunde ohne Satzverlust.

Laboureur und Schulz müssen bangen

Hinter den in drei Partien ungeschlagenen Weltmeisterinnen und den Französinnen Lézana Placette/Alexia Richard (2 Siege) belegen die Deutschen in der Gruppe J mit einem Sieg Platz drei. Neben den Tabellenersten und -zweiten der zwölf Vorrundengruppen qualifizieren sich die vier besten Dritten direkt für die K.o.-Runde. Die weiteren acht Gruppendritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde am Dienstag um die letzten vier Plätze.