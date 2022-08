European Championships : Müller/Tillmann starten mit Sieg in Beachvolleyball-EM

München Die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann haben ihr Auftaktspiel bei der Beachvolleyball-EM in München gewonnen.

Die 21-jährige Svenja Müller und die zehn Jahre ältere Tillmann waren nach der erfolgreichen WM im Juni in Rom durch eine Corona-Infektion in der Vorbereitung gestört worden. Beim Elite-16-Turnier der Beach-Pro-Tour in der Vorwoche in Hamburg waren sie gegen starke Gegnerinnen in der Gruppenphase knapp ausgeschieden.