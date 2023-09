Team aus Hamburg Mouz steht im Finale der CS:GO ESL Pro League

Bereits in den Spielen zuvor überzeugte Mouz in voller Stärke und bezwang Faze Clan und G2 Esports. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft mit der Maus im Logo auf der ersten Karte Mirage gegen Gegner Ence durch. Auf Vertigo, der zweiten Karte, gewann Ence mit neuem Momentum. Jedoch war es Mouz, das auf der letzten Karte die Punkte an sich riss und mit 2:1 siegte.