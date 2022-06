In deutschem Finale gegen BIG : Mouz NXT gewinnt CS:GO WePlay Academy League zum vierten Mal

Hamburg An Mouz NXT geht in der „Counter-Strike: Global Offensive“-Nachwuchsszene kein Weg vorbei. Mit einem Finalsieg gegen BIG Academy hat das Team die WePlay Academy League zum vierten Mal gewonnen.

Mouz NXT war in der für Nachwuchsteams von Profi-Organisationen geschaffenen Turnierserie von Anfang an mit dabei, und hatte sich in den vergangenen Saisons am Ende stets durchgesetzt. Ádám „torzsi“ Torzsás und Jon „JDC“ de Castro wurden von Mouz bereits befördert, auch BIG zog Karim „Krimbo“ Moussa in die erste Mannschaft hoch.