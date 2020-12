CS:GO-Turnier in Europa : mouz klar draußen, BIG souverän weiter im Blast Fall Final

CS:GO-Turnier in Europa

Die Experten kommentieren die Spiele des Fall Final aus dem Blast-Studio in Kopenhagen. Foto: Blast Premier/dpa

Kopenhagen/Berlin Revanche geglückt: Das deutsche Counter-Strike-Team BIG hat sich im Viertelfinale des Blast Premier Fall Final mit 2:0 (16:12; 16:14) gegen OG durchgesetzt. Gegen das europäische Team war BIG letzte Woche bei Flashpoint 2 ausgeschieden.

BIG startete nicht optimal in die beiden Karten der Serie, zeigte aber zum Ende mehr Nervenstärke. Das Team war jeweils mit einer Führung in die Halbzeit gegangen, übernahm danach aber die Kontrolle und ließ OG nur noch wenig Spielraum. Im Halbfinale trifft BIG am Donnerstag auf G2 Esports um Neuzugang Nikola „NiKo“ Kovač.