CS:GO-Showdown : Mousesports qualifiziert sich für Blast Premier Fall Finals

Kopenhagen Mousesports und Furia dominieren den Blast Premier Fall Showdown in Counter-Strike. Für das deutsche Team Sprout endet das Turnier deutlich früher.

Mouz, die über das Jahr hinweg durchwachsene Ergebnisse verbucht hatten, wirkten beim Showdown wie in alter Form. Deutlich besiegten die Deutschen zunächst Godsent mit 2:0 und dann Heroic mit 2:1. In Runde drei Traf mouz dann auf Cloud9 um Ex-Mousesports-Spieler Özgür „woxic“ Eker.

Sprout, das zweite deutsche Team beim Blast Premier Showdown, war in seinem einzigen Spiel vollkommen chancenlos. Sowohl auf Nuke, der von Sprout gewählten Karte, als auch auf Mirage unterlagen die deutschen Complexity mit 4:16.

Neben Mouz konnte auch das brasilianische Team Furia glänzen und sich die Teilnahme am Finalturnier sichern. Die Brasilianer, die seit rund einem Monat in Europa sind, hatten in der regulären Saison Probleme mit den EU-Teams. Beim Showdown lief es für Furia deutlich besser.