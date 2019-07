Deutsches Tourenwagen-Masters : Wittmann und Rockenfeller siegen bei DTM in Assen

Wittmann und Rockenfeller siegen bei DTM in Assen

Assen Ex-Meister Mike Rockenfeller (Neuwied) hat das zehnte Saisonrennen der DTM im niederländischen Assen gewonnen und dabei seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Audi-Pilot setzte sich am Sonntag vor Marco Wittmann (Markt Erlbach) durch, der im BMW vom letzten Startplatz aufs Podium stürmte.

Wittmann hatte das Rennen am Samstag gewonnen, war aber am Sonntag in der Qualifikation von technischen Problemen ausgebremst worden.