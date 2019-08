500. DTM-Lauf : Wittmann greift zum Jubiläum an

Klettwitz Den Herstellertitel hat BMW-Pilot Marco Wittmann abgeschrieben, die dritte Meisterschaft im Deutschen Tourenwagen-Masters nach 2014 und 2016 bleibt das Ziel des 29-jährigen Fürthers.

„Im Prinzip ist alles noch machbar, auch wenn der Sonntag in Brands Hatch ein Rückschlag war“, sagte Wittmann vor den beiden Läufen am kommenden Wochenende auf dem Lausitzring der Deutschen Presse-Agentur, „aber wir haben noch sechs Rennen, in denen wir richtig gut punkten müssen, um den Abstand zuzufahren“.

Mit 147 Punkten liegt Wittmann 59 Zähler hinter dem führenden René Rast sowie 22 Punkte hinter Nico Müller (beide Audi) auf dem dritten Rang. Trotz des großen Vorsprungs befindet sich der gelernte Karosseriebauer im Angriffsmodus: „Dass wir Lücken zufahren können, haben wir diese Saison schon in Assen und Brands Hatch am Samstag bewiesen.“ Allein in Assen hatte Wittmann als erfolgreichster Fahrer des Wochenendes gleich 46 Punkte in zwei Rennen eingefahren.