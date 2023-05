Motorsport Vettel beim Festival of Speed - mit synthetischem Kraftstoff

„Ich bin ein leidenschaftlicher Rennfahrer und es ist wichtig für mich, dass wir es auch weiterhin genießen, heutzutage und in der Zukunft diese ikonischen Autos zu fahren, aber auf verantwortliche Weise“, betonte Vettel in einer Mitteilung. Laut Veranstalterangaben wird es sein zweiter Besuch bei dem Festival sein, das in diesem Jahr vom 13. bis 16. Juli stattfindet. 2012 war Vettel zum ersten Mal dort gewesen.