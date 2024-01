Motorrad Tulovic sieht „neue Chance“ in der MotoE-WM

Künftig tritt er wieder in der MotoE-Weltmeisterschaft an, in der er bereits zwischen 2020 und 2022 auf Punktejagd war. „Es ist schwer zu sagen, an welchem Punkt ich in meiner Karriere stehe“, sagte Tulovic. „Die Rennklasse hat sich extrem entwickelt. Ich habe ein Top-Team, eine Top-Crew und ich weiß, was mich erwartet. Für mich ist das eine neue, große Chance und wer weiß, was die Zukunft bringt.“