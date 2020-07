Nascar-Pilot : Trump zu Strick bei Wallace: „Hat er sich entschuldigt?“

Berlin Knapp zwei Wochen nach dem Fund eines Galgenstricks in der Garage des schwarzen Nascar-Fahrers Bubba Wallace hat sich US-Präsident Donald Trump auf Twitter dazu geäußert.

„Hat Bubba Wallace sich entschuldigt bei all den großartigen Nascar-Fahrern und Offiziellen, die ihm zu Hilfe kamen, an seiner Seite standen und bereit waren, alles zu opfern, um dann herauszufinden, dass die ganze Sache nur ein weiterer Scherz war?“, schrieb Trump.

Der einzige schwarze Rennfahrer in der vor allem in den Südstaaten der USA populären Motorsportserie äußerte sich nach Trumps Tweet selbst. Ohne direkt auf dessen Kommentar einzugehen, schrieb er an „die nächste Generation und die Kleinen“: „Liebe über Hass, jeden Tag. Liebe sollte etwas natürliches sein, weil Hass beigebracht wird. Selbst, wenn es Hass des Potus ist. Liebe gewinnt.“ Das Akronym „Potus“ steht für „President of the United States“, den US-Präsidenten.