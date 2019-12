Motorsport : Stuck sorgt sich um Zukunft der DTM

Berlin Hans-Joachim Stuck, Präsident des Deutschen Motorsport-Bundes (DMSB), sorgt sich um den Fortbestand des Deutschen Tourenwagen-Masters DTM.

„Seit Gerhard Berger am Ruder ist, geht vieles in die richtige Richtung - aber die Zukunft der DTM macht mir trotzdem Sorgen“, sagte der ehemalige Rennfahrer dem „Kicker“. „Auf Dauer kann so eine Meisterschaft mit drei oder sogar weniger Marken nicht funktionieren.“