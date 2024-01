Motorsport Spanischer Motorradpilot stirbt nach Sturz bei Rallye Dakar

Er war mit dem Kopf hart auf den Boden aufgeschlagen, berichteten spanische Medien. Laut Angaben der Rallye Dakar war Falcón schnell vom medizinischen Team behandelt und zunächst in ein Krankenhaus in Al Duwadimi gebracht worden. Von dort war er in ein Hospital in Riad transportiert und ein paar Tage später in seine Heimat Spanien ausgeflogen worden. Dort starb er in einem Krankenhaus.