Formel-3-Pilotin : Sophia Flörsch: Ausbildung und Topcockpits werden vererbt

Berlin Rennfahrerin Sophia Flörsch hat erneut die aus ihrer Sicht fehlende Chancengleichheit im Motorsport kritisiert.

Die 19 Jahre alte Münchnerin, die in diesem Jahr in der Formel 3 antreten will, monierte bereits mehrfach, dass Frauen in der Rennsportszene nicht die gleichen Möglichkeiten bekommen wie Männer. In einem Interview der „Sport Bild“ legte Flörsch nach und haderte mit der Art und Weise, wie ihrer Meinung nach Talente gefördert werden.