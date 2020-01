Deutsches Tourenwagen-Masters : Schwerer Schlag für DTM: Team steigt mit Aston Martin aus

Berlin Ein Jahr und Schluss: Aston Martin ist schon wieder DTM-Vergangenheit. Das Schweizer Team R-Motorsport steigt mit seinen vier Vantage-Rennwagen aus der Serie aus. Weniger als drei Monate vor dem Auftakt. Großes Bedauern und große Sorge machen sich breit.

Aston Martin ist dagegen raus. 90 Tage vor dem Auftakt im belgischen Zolder gab R-Motorsport den Rückzug bekannt. Das Team war 2019 nach dem Ausstieg von Mercedes praktisch als neue dritte Kraft eingestiegen. Sportlich taten sich die Fahrer der vier Aston Martin Vintage aber schwer: Abgeschlagen belegten sie die letzten beiden Plätze in der Teamwertung. Nach einer Neubeurteilung des Motorsport-Programms sei das DTM-Engagement nicht zielführend, erklärte R-Motorsport-Teamchef Florian Kamelger in einer Mitteilung.

In das Bedauern mischte sich allerorten auch die Sorge, wie es mit dem Deutschen Tourenwagen-Masters diesmal weitergeht. Nur zwei Hersteller hatte es zuletzt 2011 gegeben mit Audi und Mercedes, seit 2012 ist BMW dabei. Ende 2018 stieg dann Mercedes aus und forciert neben seinem maximal erfolgreichen Formel-1-Engagement mit den sechs Konstrukteurstiteln und sechs Fahrertriumphen in den vergangenen sechs Jahren auch seine Präsenz in der vollelektrischen Formel E, in der auch Audi und BMW antreten.