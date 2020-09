Rennen in Mugello : Schumacher verteidigt Führung in der Formel 2

Mick Schumacher führt die Gesamtwertung in der Formel 2 an. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Mugello Mick Schumacher hat seine Gesamtführung in der wichtigsten Nachwuchs-Rennserie Formel 2 mit einem vierten Platz im Sprintrennen im italienischen Mugello verteidigt.

Der 21-Jährige war nach Rang fünf am Samstag im Hauptrennen in der Toskana erstmals an die Spitze vorgerückt und geht nun mit guten Titelaussichten in die letzten sechs Saisonrennen. Im Kampf um den Sprung in die Formel 1 sammelt der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher weiter fleißig Argumente und könnte bereits 2021 aufsteigen.