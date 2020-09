Führender der Formel 2 : Schumacher: Situation hat sich „nicht geändert“

Berlin Die Gesamtführung in der Formel 2 hat die Situation des Rennfahrers Mick Schumacher nicht geändert.

„Wenn ich ehrlich bin, ist es nicht groß anders“, sagte Schumacher in einem Interview von RTL/ntv. „Ich versuche immer noch, so konstant wie möglich zu sein, meine Punkte zu sammeln, also alles, was ich vorher auch gemacht habe. Meine Vorbereitung und all das Drumherum hat sich auch nicht geändert.“