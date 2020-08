Formel 2 : Schumacher kommt beim Hauptrennen in Spanien auf Platz sechs

Mick Schumacher kam beim ersten von zwei Formel-2-Rennen an diesem Wochenende in Spanien nur auf den sechsten Platz. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Barcelona Nach einem starken Start und einigen Führungsrunden hat Mick Schumacher beim ersten von zwei Formel-2-Rennen an diesem Wochenende in Spanien am Ende doch nur den sechsten Platz belegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der 21-Jährige war von Position fünf ins Rennen gestartet. Als die Roten Ampeln ausgingen, schob er sich auf den ersten Metern der insgesamt geplanten 37 Runden mit einem starken Manöver auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bis auf Rang drei vor. Beinahe hätte er sogar die Spitze übernommen.

Weil er später zum Reifenwechsel in die Box kam, führte er das Hauptrennen danach dennoch eine Weile an. Mit neuen Gummis kam der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister auf Rang zwölf zurück und startete auf den letzten 13 Runden seinen Aufholversuch. Nach insgesamt zwei Safety-Car-Phasen kam Schumacher aber nicht mehr ausreichend in Schwung, um es noch aufs Podium zu schaffen. Den Sieg sicherte sich nach Ablauf der Zeit von einer Stunde der Japaner Nobuharu Matsushita. An diesem Sonntag findet das zweite Rennen statt.