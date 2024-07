Motorrad-WM Schrötter über Zukunft: „Muss niemandem etwas beweisen“

Mittlerweile fährt der Bayer in der Supersport-Klasse und belegt dort den vierten Gesamtrang. Wie es für ihn 2025 weitergeht, ist noch unklar. „Ich möchte das für mich bestmögliche Paket zusammenstellen. Und in der Supersport-Klasse regelmäßig auf dem Podest zu stehen, macht auch Spaß. Wenn es hier schon nicht mit der MotoGP geklappt hat, dann möchte ich in die Superbike-Klasse aufsteigen - darauf liegt der Fokus“, so Schrötter.