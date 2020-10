Motorrad-WM : Schrötter stellt Weichen für die Zukunft

Marcel Schrötter wird auch in der kommenden Saison für das IntactGP-Team fahren. Foto: Theo Karanikos/ZUMA Wire/dpa/Archiv

Aragon Marcel Schrötters Ausbeute am WM-Wochenende hat mehr positive als negative Ergebnisse. Platz 15 und ein gewonnener Punkt sind mittelprächtig. Riesig dagegen: ein neuer Rennvertrag.

Deutschland ist auch in der nächsten Saison bei der Motorrad-WM vertreten. Marcel Schrötter hat am Sonntag am Rande des WM-Laufs im spanischen Aragon seinen Vertrag verlängert.