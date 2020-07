Formel 2 : Russisches Duo verhindert Sieg von Mick Schumacher

Budapest Mick Schumacher hat seinen ersten Podestplatz in dieser Formel-2-Saison geschafft. Der 21-Jährige fuhr im Hauptrennen auf dem Hungaroring auf den dritten Rang.

Sechs Runden vor Schluss musste er sich in Führung liegend seinem russischen Prema-Teamkollegen Robert Schwarzman geschlagen geben, der ihm mit frischeren Reifen keine Chance ließ. In der vorletzten Runde kam auch noch Schwarzmans Landsmann Nikita Masepin an Schumacher vorbei, der später an die Box gekommen war. „Die Jungs mit der anderen Strategie haben das Klasse gemacht“, sagte Mick Schumacher: „Wir haben das Maximum rausgeholt.“