Vorzeitig Meister : DTM-Ass Rast das Maß aller Dinge

Nürburg Bei der Fahrt über die Ziellinie wusste René Rast noch nichts von seinem erneuten Titelgewinn. Dem Audi-Piloten musste erst über Funk mitgeteilt werden, dass er gerade seinen zweiten Coup im Deutschen Tourenwagen-Masters nach 2017 vorzeitig gesichert hatte - in seiner erst dritten DTM-Saison.

„Ich wusste es nicht und hätte gedacht, dass Nico viel näher an mir dran ist“, sagte Rast nach seinem dritten Platz am Sonntag. Doch sein ärgster Konkurrent Nico Müller aus der Schweiz belegte beim Sieg des Briten Jamie Green nur den sechsten Rang und kann Rast nun vor den finalen Rennen auf dem Hockenheimring am 5. und 6. Oktober nicht mehr vom ersten Rang im Gesamtklassement verdrängen.