Meister der DTM : René Rast startet beim Finale der Formel E in Berlin

Ingolstadt Audi schickt seinen zweimaligen DTM-Champion zum Finale der Formel E nach Berlin. Der Autobauer gab bekannt, dass der 33 Jahre alte René Rast in den sechs Rennen vom 5. bis 13. August auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof antreten wird.

Mit den Testfahrten Anfang Juli und seinen Erfahrungen im Simulator werde er gut vorbereitet nach Berlin kommen, kündigte Rast an und ergänzte: „Und bei sechs Rennen in neun Tagen habe ich ja reichlich Gelegenheit, schnell zu lernen.“ 2016 war Rast in Berlin auf einem anderen Kurs für ein anderes Team schon einmal in einem Formel-E-Rennen in der Hauptstadt angetreten.