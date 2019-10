Motorradsport : Rekordstarter Rossi: Im 400. WM-Rennen auf Rang acht

Valentino Rossi der erste Rennfahrer in der Geschichte der Motorrad-WM mit 400 Starts. Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa.

Phillip Island Valentino Rossi hat seiner langen Erfolgsstory eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Der 40-Jährige ist der erste Rennfahrer in der Geschichte der Motorrad-WM, der zum 400. Mal bei einem Grand Prix gestartet ist!

Der Altstar belegte bei seinem Jubiläum auf Phillip Island mit knapp 16 Sekunden Rückstand auf WM-Champion Marc Marquez aus Spanien den achten Rang. Zwar führte der Italiener das Rennen in Australien in der Startphase an, doch das erhoffte Happy End zur Feier des Tages blieb aus.